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12.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend im Plus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend im Plus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 32,69 USD zu.

Chipotle Mexican Grill
26.56 CHF -0.19%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 32,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'755 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 32,99 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 32,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 703'734 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,26 USD) erklomm das Papier am 19.08.2025. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 35,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,04 USD. Dieser Wert wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 14,21 Prozent wieder erreichen.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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