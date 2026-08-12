Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 32,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,90 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 391'804 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 44,26 USD. 35,06 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 14,43 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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