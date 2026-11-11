Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend ins Plus

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 36,28 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'625 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 36,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,72 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 717'066 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 41,42 USD. Gewinne von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 27,32 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 32,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Chipotle Mexican Grill gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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