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11.11.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verliert am Mittwochnachmittag

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 35,73 USD abwärts.

Chipotle Mexican Grill
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Um 16:28 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 35,73 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'582 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 35,70 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 35,72 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 245'039 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 41,42 USD erreichte der Titel am 22.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 15,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vor. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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