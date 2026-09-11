Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Japan-Aktienrally von 2023 vor Wiederholung? Das sagt Bank of America
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Suche...
ETF Sparplan

Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.09.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit stabiler Tendenz

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Kaum Ausschläge verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 36,16 USD.

Chipotle Mexican Grill
29.39 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel kam die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 36,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 36,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 35,68 USD. Bei 36,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 291'238 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach oben. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot


Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten