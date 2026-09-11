Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit stabiler Tendenz

Im New York-Handel kam die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 36,16 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'667 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 36,54 USD. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 35,68 USD. Bei 36,23 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 291'238 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach oben. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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