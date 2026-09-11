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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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11.09.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag billiger

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag billiger

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 35,73 USD.

Chipotle Mexican Grill
29.39 CHF 0.66%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 35,73 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'671 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 35,68 USD. Bei 36,23 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 114'605 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Bei 28,04 USD erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 27,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 29.07.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 3.35 Mrd. USD gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Am 03.11.2027 wird Chipotle Mexican Grill schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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