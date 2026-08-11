Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit roten Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 32,05 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'727 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,64 USD. Bei 31,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 736'575 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2025 bei 44,26 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 38,10 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Kursverlust von 12,51 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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