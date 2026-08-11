Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verliert am Dienstagnachmittag

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 31,88 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'757 Punkten notiert. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,82 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 31,95 USD. Bisher wurden heute 272'709 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Bei 44,26 USD markierte der Titel am 19.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 38,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 28,04 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2026). Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 12,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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