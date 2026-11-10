Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend höher

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'507 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,19 USD an. Bei 35,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 796'221 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 41,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,98 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2026 bei 27,32 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 31,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.00 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.29 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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