Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verteuert sich am Nachmittag

Um 16:28 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 35,78 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 35,94 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 35,94 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 241'456 Aktien.

Am 22.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2026 (27,32 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,66 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.10.2026 äusserte sich Chipotle Mexican Grill zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.02.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,09 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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