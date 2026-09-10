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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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10.09.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 36,07 USD zu.

Chipotle Mexican Grill
29.20 CHF -0.16%
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Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 36,07 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'603 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 36,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 164'563 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 15,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,04 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 22,26 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,32 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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