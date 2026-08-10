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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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10.08.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 32,65 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 32,65 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'765 Punkten steht. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,28 USD nach. Mit einem Wert von 32,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 302'581 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 19.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,26 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 26,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,15 USD je Aktie in den Chipotle Mexican Grill-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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