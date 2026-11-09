Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagabend in Grün

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 35,97 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'546 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 36,02 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,49 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 1'227'696 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2026 auf bis zu 41,42 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,15 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,32 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.29 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.00 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.02.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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