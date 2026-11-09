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09.11.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Montagnachmittag schwächer
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,34 USD.
Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'516 Punkten liegt. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 35,15 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 461'005 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Am 22.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,42 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 17,20 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 27,32 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,27 USD gegenüber 0,29 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,65 Prozent auf 3.29 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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