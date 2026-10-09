Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill fällt am Abend

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 31,45 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'812 Punkten notiert. Bei 31,24 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 32,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 995'664 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 42,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 36,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 12,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman

Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat

2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot