Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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09.10.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag in Rot
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 31,60 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 31,60 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'794 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 31,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,70 USD. Zuletzt wechselten 407'005 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 26,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,04 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 11,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.35 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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