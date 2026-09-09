Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill gibt am Mittwochabend ab

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 1,1 Prozent auf 36,54 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 36,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,81 USD. Zuletzt wechselten 408'846 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,19 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,04 USD. Dieser Wert wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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