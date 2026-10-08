Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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08.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend stark gefragt
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,7 Prozent auf 33,14 USD zu.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 7,7 Prozent auf 33,14 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'761 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 33,39 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'252'029 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 42,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 29,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,39 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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