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08.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag höher

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere zuletzt 4,9 Prozent.

Chipotle Mexican Grill
27.16 CHF -0.77%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,9 Prozent auf 32,28 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'788 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 30,71 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'194'948 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 32,64 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Chipotle Mexican Grill möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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