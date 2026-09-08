Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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08.09.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill steigt am Dienstagabend
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 37,04 USD nach oben.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 37,04 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'692 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 37,41 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 36,86 USD. Zuletzt wurden via New York 678'091 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 42,82 USD. Gewinne von 15,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 32,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 3.35 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.06 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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