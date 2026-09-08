Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 37,16 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'680 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,86 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 426'468 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 13,22 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 24,53 Prozent Luft nach unten.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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