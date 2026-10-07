Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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07.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill büsst am Abend ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 30,60 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,0 Prozent auf 30,60 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'800 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 30,81 USD. Bisher wurden via New York 614'509 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2025 auf bis zu 42,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Chipotle Mexican Grill-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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