Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
07.10.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 30,65 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 30,65 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,46 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,81 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 258'119 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Mit Abgaben von 8,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
2. Quartal 2025: Diese Aktien hat Bill Ackman in seinem Depot
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|
07.10.26
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill büsst am Abend ein (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 am Montagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.10.26
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
05.10.26
|S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Chipotle Mexican Grill von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|NYSE-Handel: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 nachmittags in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.