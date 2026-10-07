Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 30,65 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'774 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,46 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 30,81 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 258'119 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,04 USD am 05.06.2026. Mit Abgaben von 8,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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