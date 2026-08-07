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07.08.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit Abschlägen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit Abschlägen

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 33,12 USD abwärts.

Chipotle Mexican Grill
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Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,8 Prozent auf 33,12 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'739 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 32,95 USD. Bei 33,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'033'264 Stück gehandelt.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,26 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 15,34 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,15 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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