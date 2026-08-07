Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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07.08.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,9 Prozent auf 33,06 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 33,06 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'750 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie sank bis auf 32,95 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 33,24 USD. Zuletzt wechselten 406'287 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Am 19.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 44,26 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,88 Prozent hinzugewinnen. Am 05.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 15,18 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 28.10.2026 gerechnet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,15 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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