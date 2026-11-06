Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Abend schwächer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 34,77 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'402 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,18 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,75 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1'026'966 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,42 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 19,13 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.10.2026 auf bis zu 27,32 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 27,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Chipotle Mexican Grill seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 28.10.2026 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.00 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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