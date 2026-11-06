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06.11.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 34,89 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 34,89 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,18 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 34,75 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 424'028 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (41,42 USD) erklomm das Papier am 22.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2026 bei 27,32 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 21,71 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Chipotle Mexican Grill liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3.29 Mrd. USD gegenüber 3.00 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.02.2027 terminiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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