Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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06.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill präsentiert sich am Abend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 30,92 USD.
Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 30,92 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,45 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 904'800 Stück.
Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 38,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,32 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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