Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Mittwochabend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 32,13 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'825 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 32,29 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'984'552 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 107,69 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2025 auf bis zu 31,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 3,39 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.00 Mrd. USD – ein Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 2.79 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 10.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,16 USD je Aktie.

