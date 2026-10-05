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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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05.10.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend im Minus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,0 Prozent im Minus bei 30,75 USD.

Chipotle Mexican Grill
25.68 CHF -3.20%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 5,0 Prozent auf 30,75 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'778 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 30,21 USD. Bei 32,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 1'791'890 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 42,82 USD. Dieser Kurs wurde am 16.10.2025 erreicht. Gewinne von 39,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3.35 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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