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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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05.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger setzen Chipotle Mexican Grill am Nachmittag unter Druck

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger setzen Chipotle Mexican Grill am Nachmittag unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 5,7 Prozent auf 30,52 USD nach.

Chipotle Mexican Grill
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,7 Prozent auf 30,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'756 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,21 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 32,12 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 816'865 Stück gehandelt.

Am 16.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 42,82 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 28,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 8,13 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,32 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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