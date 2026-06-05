Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zündet am Freitagabend Kursrakete

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,3 Prozent auf 29,68 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'426 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,24 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,14 USD. Bisher wurden heute 1'700'275 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,41 USD erreichte der Titel am 03.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,78 Prozent hinzugewinnen. Am 04.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 5,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Chipotle Mexican Grill am 29.04.2026. Es stand ein EPS von 0,23 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chipotle Mexican Grill noch ein Gewinn pro Aktie von 0,28 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.09 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2.88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 29.07.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 28.07.2027.

Den erwarteten Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,14 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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