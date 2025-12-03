Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Abend ins Plus

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 34,37 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 6'856 Punkten steht. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,59 USD zu. Bei 34,16 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 903'489 Stück gehandelt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 94,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 29,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 13,44 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,28 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.00 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.79 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 03.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 09.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Aktie aus.

