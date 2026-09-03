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03.09.2026 20:27:13

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 37,72 USD.

Chipotle Mexican Grill
30.46 CHF -3.21%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 37,72 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'754 Punkten steht. In der Spitze büsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 37,54 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 383'416 Stück.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 13,51 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 25,66 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3.35 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,31 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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