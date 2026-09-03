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03.09.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verbilligt sich am Nachmittag

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verbilligt sich am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 37,96 USD nach.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 37,96 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'704 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 37,86 USD. Bei 38,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 181'045 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 11,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.06.2026 auf bis zu 28,04 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,13 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Chipotle Mexican Grill liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.06 Mrd. USD eingefahren.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Chipotle Mexican Grill möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,15 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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