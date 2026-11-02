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02.11.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend höher
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 32,86 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 32,86 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'566 Punkten tendiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 33,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 31,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 1'341'982 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2026 bei 41,42 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 24.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,32 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 20,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.29 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.00 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Chipotle Mexican Grill-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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