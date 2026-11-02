|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 32,88 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 32,88 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 479'957 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 22.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2026 (27,32 USD). Mit einem Kursverlust von 16,93 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD umsetzen können.
Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie
Starbucks-Aktie im Plus: Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle - Chipotle-Aktie in Rot
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.
|
16:29
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Papier Chipotle Mexican Grill-Aktie: Wäre eine Chipotle Mexican Grill-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen? (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagabend freundlich (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Ausblick: Chipotle Mexican Grill informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
26.10.26
|S&P 500-Wert Chipotle Mexican Grill-Aktie: So viel hätte eine Investition in Chipotle Mexican Grill von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Freundlicher Handel: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 notiert am Mittwochmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.