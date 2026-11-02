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02.11.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,1 Prozent auf 32,88 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 32,88 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 33,35 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,99 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 479'957 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 22.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2026 (27,32 USD). Mit einem Kursverlust von 16,93 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 28.10.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3.29 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 3.00 Mrd. USD umsetzen können.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q4 2026 wird am 09.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2026 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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