Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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02.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Abend mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 32,23 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 32,23 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 31,84 USD ein. Bei 32,03 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 726'542 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 16.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,82 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 24,72 Prozent niedriger. Am 05.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD. Abschläge von 13,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 29.07.2026 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,32 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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