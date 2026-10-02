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02.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag behauptet

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag behauptet

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 32,31 USD.

Chipotle Mexican Grill
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Mit einem Kurs von 32,31 USD zeigte sich die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum verändert. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'751 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 32,55 USD. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,00 USD nach. Mit einem Wert von 32,03 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 287'341 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 42,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,53 Prozent hinzugewinnen. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 13,20 Prozent sinken.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 3.06 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Chipotle Mexican Grill rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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