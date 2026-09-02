Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend mit positiven Vorzeichen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 38,38 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 38,87 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 580'403 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 28,04 USD fiel das Papier am 05.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 26,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Chipotle Mexican Grill-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.35 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.06 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Chipotle Mexican Grill veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,15 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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