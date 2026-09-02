Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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02.09.2026 16:29:00
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill verteuert sich am Mittwochnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 38,21 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 38,21 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'671 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,69 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 254'776 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 42,82 USD erreichte der Titel am 16.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 26,62 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 3.35 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.06 Mrd. USD umgesetzt.
Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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