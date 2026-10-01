Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059
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01.10.2026 20:27:13
Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 32,10 USD.
Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 32,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 32,22 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,92 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 587'281 Stück gehandelt.
Am 16.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,82 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Chipotle Mexican Grill-Aktie 33,38 Prozent zulegen. Bei 28,04 USD erreichte der Anteilsschein am 05.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,32 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.35 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.06 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Chipotle Mexican Grill dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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