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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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01.10.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag freundlich

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,10 USD.

Chipotle Mexican Grill
26.35 CHF -0.67%
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Die Chipotle Mexican Grill-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 32,10 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'636 Punkten notiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,22 USD aus. Mit einem Wert von 31,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 225'882 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,82 USD) erklomm das Papier am 16.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.06.2026 bei 28,04 USD. Mit einem Kursverlust von 12,65 Prozent würde die Chipotle Mexican Grill-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,32 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,31 Prozent auf 3.35 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Chipotle Mexican Grill am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte Chipotle Mexican Grill die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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