Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill tendiert am Dienstagabend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 37,66 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'631 Punkten realisiert. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab in der Spitze bis auf 37,53 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,13 USD. Von der Chipotle Mexican Grill-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 501'325 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 42,82 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 12,04 Prozent niedriger. Am 05.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,04 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 25,54 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.35 Mrd. USD – ein Plus von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chipotle Mexican Grill 3.06 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Chipotle Mexican Grill-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,15 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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