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Chipotle Mexican Grill Aktie 2319653 / US1696561059

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01.09.2026 16:29:00

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Abschlägen

Chipotle Mexican Grill Aktie News: Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 37,63 USD abwärts.

Chipotle Mexican Grill
30.51 CHF -0.63%
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Um 16:28 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 37,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 37,58 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,13 USD. Zuletzt wurden via New York 189'042 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2025 markierte das Papier bei 42,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,78 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.06.2026 (28,04 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 25,48 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.35 Mrd. USD im Vergleich zu 3.06 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,15 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Electric Egg / Shutterstock.com
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