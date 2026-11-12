ChipMOS TECHNOLOGIES stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ChipMOS TECHNOLOGIES lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.330 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 262.5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 27.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 205.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch