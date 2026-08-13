ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte Quartalsergebnisse

ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

ChipMOS TECHNOLOGIES hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.490 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ChipMOS TECHNOLOGIES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 233.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 185.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch