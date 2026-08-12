ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte Quartalsergebnisse

ChipMOS TECHNOLOGIES hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 1.28 TWD. Im letzten Jahr hatte ChipMOS TECHNOLOGIES einen Gewinn von -0.750 TWD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 7.38 Milliarden TWD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.74 Milliarden TWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch