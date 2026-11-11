ChipMOS TECHNOLOGIES präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ChipMOS TECHNOLOGIES gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.89 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.500 TWD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat ChipMOS TECHNOLOGIES mit einem Umsatz von insgesamt 8.40 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.14 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um 36.74 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch