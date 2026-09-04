KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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04.09.2026 15:03:55
Chip-Riese zahlt Aufschlag: Nvidia übernimmt KI-Plattform Hugging Face durch Milliardendeal
Hugging Face ist die zentrale Plattform für die weltweite Entwickler-Community im Bereich KI. In den vergangenen Jahren verdreifacht sie ihren Wert. Jetzt verleibt sich Nvidia das Unternehmen ein und zahlt dafür einen enormen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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