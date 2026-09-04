Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’212 -0.1%  Dow 53’325 -0.7%  DAX 26’037 0.1%  Euro 0.9409 0.3%  EStoxx50 6’392 0.2%  Gold 4’439 -0.8%  Bitcoin 64’075 -2.3%  Dollar 0.8100 0.3%  Öl 95.1 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
54 Prozent im Plus: Wie viel Luft bleibt der ASML-Aktie 2026 noch nach oben?
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Suche...
Plus500 Depot

KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 15:03:55

Chip-Riese zahlt Aufschlag: Nvidia übernimmt KI-Plattform Hugging Face durch Milliardendeal

Hugging Face ist die zentrale Plattform für die weltweite Entwickler-Community im Bereich KI. In den vergangenen Jahren verdreifacht sie ihren Wert. Jetzt verleibt sich Nvidia das Unternehmen ein und zahlt dafür einen enormen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4135 18.09.2026 152901538
Long 12.3559 19.03.2027 157051941
Long 185.3934 18.09.2026 155884686
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8664 10.59 158786663
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9939 11.63 156082408
Short 11.2326 6.43 156467625
Short 24.7118 1.63 156467251
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.14 116116852
Long 10 -9.98 153821610
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten